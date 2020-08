Der deutsche Aktienmarkt startete mit vorsichtigem Optimismus in den neuen Monat. Der Abverkauf am Donnerstag und Freitag hatte die Anleger zu etwas Zurückhaltung gedrängt. Nachdem dann jedoch der Nasdaq-Future am Montag begann eine Rallye hinzulegen, kamen die Käufer schnell zurück und hoben die Kurse an. Der DAX konnte den Handel mit einem Plus von 2,71 % bei 12.646,98 Punkten beenden und war damit die stärkste Benchmark in Deutschland. Gefolgt vom MDAX und SDAX die jeweils 1,83 % und 1,87 % zulegen konnten. Tagesgewinner waren die Volkswagen Vorzüge, die nach dem Sell-off der letzten Woche am Montag um 4,81 % steigen konnten.Zürich folgte dem Beispiel Frankfurts. Der SMI stieg am Wochenbeginn um 2,24 % auf 10.229,67 Punkte. Die größten Gewinner des Tages waren ABB (+4,08 %), die Zürich (+3,39 %) und Sika (+3,09 %). Die Börse Wien entwickelte sich etwas verhaltener. Der ATX stieg um 1,49 % auf 2.155,10 Punkte. Der Luftfahrtzulieferer Facc unterbrach seine Verluststrecke und konnte eine leichte Gegenbewegung um 0,28 Euro auf 5,52 Euro erzielen, womit die Aktie der Tagessieger mit einem Plus von 5,34 % im ATX war.

