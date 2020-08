HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport nach Quartalszahlen von 390 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kerngeschäft des Finanzdienstleisters mit der Kreditplattform entwickele sich unverändert gut, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten mit Privatkunden hätten seine Erwartungen übertroffen. Investitionen in die Immobilien- und die Versicherungsplattform dürften das künftige Wachstum antreiben./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



