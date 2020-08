ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat im zweiten Quartal trotz der Belastungen durch die Corona-Krise bei Umsatz und operativem Ergebnis leicht besser abgeschnitten als vom Unternehmen zuletzt erwartet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,6 Prozent auf 148,5 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag im Aßlar mit. Ende Juni hatte das Unternehmen nur 140 bis 145 Millionen Euro angepeilt. Schlecht lief das Geschäft unter anderem in den Märkten für Beschichtung, Industrie und Analyse. Das Halbleitergeschäft habe hingegen eine "starke Leistung" hingelegt.



Einen Ausblick auf das Gesamtjahr traut sich das Unternehmen jedoch weiter nicht zu. Pfeiffer rechnet im zweiten Halbjahr nicht mit einer Besserung bei Umsatz und operativem Ergebnis im Vergleich zum ersten Halbjahr. Die Prognose für 2020 hatte das Unternehmen wegen der Corona-Pandemie Ende März zurückgezogen.



Auch beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag Pfeiffer zwischen April und Juni mit einem Rückgang um 54,2 Prozent auf 6,7 Millionen Euro im Jahresvergleich leicht über den jüngsten Erwartungen. Neben dem gesunkenen Absatz drückte auch die in Folge der Corona-Krise gesunkene Produktivität laut Vorstand auf die Gewinne. Daneben habe man in das Wachstum der Marktanteile investiert./ssc/jha/

