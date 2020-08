Nach einem Plus zum Wochenauftakt von rund 2,7 Prozent deuten sich im DAX am Dienstag weitere Kursgewinne an. Aktuell notiert der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 12.685 Zählern. Die Vorgaben von der Wall Street sind ordentlich, zudem stützen (unter den gegebenen Umständen) solide Q2-Zahlen heimischer Großkonzerne. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

