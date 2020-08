Teamviewer hat seine Prognose für die Geschäftsentwicklung für 2020 bestätigt und geht von Umsätzen von mindestens 450 Millionen Euro aus. Die Nachfrage nach Konnektivitätslösungen halte trotz des Wirtschaftsabschwungs weiter an, so das Unternehmen aus Göppingen. Vor allem die starken Umsatzzuwächse überzeugen die Börsianer.Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 21 Prozent auf 114,7 Millionen Euro zu, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Teamviewer hatte bereits mitgeteilt, ...

