Die Hypo Steiermark (100-Prozent-Tochter der RLB Steiermark AG) will sechs Standorte außerhalb von Graz an die regionalen Raiffeisenbanken abgeben. Das wurde in der heutigen Hauptversammlungen und im Aufsichtsrat der Bank beschlossen. Die Hypo Steiermark zieht damit ihre geplante Umstrukturierung (Verschmelzung mit RLB Steiermark AG, ich hatte dir hier berichtet) fort. Betroffen davon sind Feldbach, ...

