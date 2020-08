2020 war ein Jahr, das die meisten Investoren nicht so schnell vergessen werden. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie brachte den schnellsten Bärenmarkt der Geschichte, gefolgt von einer raschen Erholung - und sogar neuen Allzeithochs - für einige der größten und bekanntesten Aktien. Gleichzeitig hat die Online-Trading-App Robinhood an Popularität gewonnen, insbesondere bei jungen, nicht erfahrenen Anlegern. Sie wandten sich schnell und in Scharen an die Plattform in der Hoffnung, von einmaligen Anlagemöglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...