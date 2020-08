Nachdem der Dax in der letzten Handelswoche noch mit Abgabedruck konfrontiert wurde und geschwächt ins Wochenende ging, hellte sich das Bild zu Wochenbeginn deutlich auf. Der Dax startete am gestrigen Montag (03.04.) robust in die neue Handelswoche. Und es könnte mit Blick auf die Vielzahl von wichtigen Konjunkturdaten durchaus eine richtungsweisende Handelswoche werden. Einen ersten Vorgeschmack gab es gestern. Im Fokus standen hierbei die wichtigen ...

