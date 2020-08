Im Bilanzskandal bei Wirecard steht auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY in der Kritik. Diese hatte seit 2009 die Bücher des Zahlungsabwicklers geprüft - und dabei offenbar keine Hinweise auf Luftbuchungen in Milliardenhöhe gefunden. Wie das sein kann, interessiert inzwischen auch das Bundeswirtschaftsministerium. Wie das Ministerium am Montag bestätigte, läuft bei der unabhängigen Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas) ein Prüfverfahren im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung bei Wirecard. ...

