Wien (www.anleihencheck.de) - Mit gestern gab es bereits den 19. Tag ohne Emissionen am europäischen Primärmarkt in diesem Jahr und damit bereits mehr als im gesamten Jahr 2019, in dem 18 emissionsfreie Tage (exklusive den emissionslosen Tagen zum Jahresende) verzeichnet wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...