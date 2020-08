Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Kursgewinnen starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen waren höher indiziert. Damit könnte der ATX an seine Vortagesgewinne anknüpften. Am Montag hatte er erstmals nach acht Handelstagen in Folge mit Kursverlusten wieder zugelegt. ...

