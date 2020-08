Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Bayreuth (pta009/04.08.2020/09:00) - Am 9. September 2019 gab 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) bekannt, mit der MaxSolar GmbH eine Vereinbarung über den Erwerb einer 750-kWp-Anlage in Gumtow (Brandenburg) geschlossen zu haben mit einer Option, das Projekt um weitere 4,5 MWp im ersten Halbjahr 2020 zu erweitern. Heute gibt 7C Solarparken die Inbetriebnahme dieses 4,5-MWp-Neubauprojekts mit einem Auktionstarif von 63,6 EUR / MWh für 20 Jahre bekannt. Die Solaranlage ist mit Longi-Solarmodulen und ABB-Wechselrichtern ausgestattet. Aufgrund des höheren Wirkungsgrades dieser Module konnte auch ein zweites Erweiterungsprojekt von 750 kWp mit Suntech-Modulen und Delta-Wechselrichtern realisiert werden. Schließlich kaufte 7C Solarparken einen kleinen Teil des Landes (1,9 ha). Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Die Inbetriebnahme der Gumtow-Projekte hat angesichts des Ausbruchs von CoVid-19 länger als geplant gedauert, hauptsächlich aufgrund von Zeitverzögerungen im Genehmigungs- und Netzanschlussprozess, aber am Ende erreichte das Projekt eine Größe von 6 MWp, das sind 750 kWp mehr als ursprünglich geplant. Dadurch erreicht das IPP-Portfolio von 7C Solarparken 215 MWp, was nahe an unserem Jahresendziel von 220 MWp liegt. Weiteres Wachstum über diese Marke hinaus wird, wie in unserem Geschäftsplan 2020-2022 hervorgehoben, neue Eigenkapitalmittel erfordern. " 7C Solarparken 7C Solarparken ist ein reiner PV-Eigentümer / Betreiber mit einem IPP-Portfolio von 215 MWp, inklusive 6 MW Onshore-Wind. Einschließlich der verwalteten PV-Anlagen beträgt das Portfolio der Gruppe 292 MWp. Nahezu alle Anlagen befinden sich in Deutschland. Die Aktien des Unternehmens sind im Segment General Standard am regulierten Markt in Frankfurt notiert. (Ende) Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596524400082 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 04, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)





