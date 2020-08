Nach dem Börsencrash ist vor dem Börsencrash. Der informierte Anleger von Welt ist sich dieser Tatsache selbstverständlich vollends bewusst. Zum Glück hat es dieses Jahr schon einmal ordentlich gekracht. Im COVID-19-Crash verlor der DAX in der Spitze rund 40 %. Doch auch wenn der deutsche Leitindex in den Monaten danach wieder gut zurückgekommen ist, bleibt die Spannung hoch. Denn ein triviales Problem könnte dem DAX in nächster Zeit zum Verhängnis werden. Alles hängt am Geld Beinahe 80 % vom Umsatz ...

