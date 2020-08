EURAUD sucht seine Chance für Zuwächse über die Rangeoberseite, AUDJPY am Bruch des Abwärtstrends und USDSEK vor einer Unterstützung. EURAUD mit Chancen an der Rangeoberseite Tickmill-Analyse: EURAUD in Tradingrange EURAUD hat sich innerhalb der Range wieder an die obere Begrenzung herangearbeitet. Ein nachhaltiger Ausbruch durch den Verkaufsbereich um 1,65400 AUD ebnet den Weg in die Zwischenhochs um 1,67700 AUD, 1,69000 AUD bzw. 1,71950 AUD. Setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...