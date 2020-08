Die Wiener Börse hat am Dienstag deutlich fester eröffnet und damit an den starken Vortag angeknüpft. Der ATX stieg im Eröffnungshandel um 1,86 Prozent auf 2.195,08 Punkte. Zum Wochenauftakt hatte der österreichische Leitindex bereits knapp eineinhalb Prozent zugelegt, nachdem er zuvor acht Handelstage in Folge Kursverluste verzeichnet hatte.Gestützt wurde er im Eröffnungshandel vor allem von starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...