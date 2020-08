Mit dem Reservierungsstart für den Lexus UX 300e in Norwegen erhalten wir nun eine erste Vorstellung von den Preisen des ersten BEV-Serienmodells der Toyota-Marke. Los geht es zu Preisen ab umgerechnet etwa 38.000 Euro. Der Lexus UX 300e wird in Norwegen in drei Ausstattungsvarianten angeboten (Comfort, Premium und Luxury), wobei die Basisausstattung Comfort mit einem Listenpreis von 410.120 Kronen ...

