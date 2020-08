Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Raymond James hat mit Tobias Ramminger einen neuen Managing Director für den Bereich Diversified Industrials ernannt. Das Team ist auf industrielle Technologie und Automatisierung spezialisiert. Des Weiteren wird auch Sherif Abdel-Aziz als Direktor im selben Team zu Raymond James zurückkehren. Damit verstärkt Raymond James sein europäisches Investment-Banking-Geschäft mit zwei Neueinstellungen auf Senior-Ebene.Beide kommen von Lincoln International zu Raymond James und werden in die Niederlassungen Frankfurt und München wechseln. Diese Ernennungen sind nur die jüngsten Anzeichen für das weitere Wachstum der globalen Industrials Practice von Raymond James. Zuvor waren bereits Alastair Rogers im April dieses Jahres als Managing Director in London sowie einige erfahrene Banker aus dem Industriebereich in den USA zu Raymond James gestoßen.Ramminger hat mehr als 12 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und berät bei Verkaufs- und Kauftransaktionen, Kapitalerhöhungen und Joint-Ventures mit Schwerpunkt auf dem globalen Industrietechnologie- und Automatisierungssektor. Seine jüngsten Transaktionserfolge zeugen von der Tiefe seiner Erfahrung und der Dynamik des Sektors. Zuvor war er als M&A-Fachmann bei der Schaeffler Gruppe, DC Advisory und Rothschild tätig.Abdel-Aziz, ebenfalls Spezialist für M&A im Bereich Industrietechnologie, verfügt über 10 Jahre Erfahrung in der Beratung internationaler Konzerne, von Finanzsponsoren und Familienunternehmen bei einer Vielzahl komplexer Transaktionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. Vor seiner Tätigkeit bei Lincoln International war Abdel-Aziz auch als Manager im M&A-Team von EY in Frankfurt tätig und gehörte dem M&A-Team der Metzler Investment Bank an."Es ist schwer, all die Aktivitäten bei Raymond James zu ignorieren, seit die Firma 2016 am Markt auftauchte.", sagt Ramminger. "Es ist aufregend, sich dem wachsenden Team in dieser Phase der Unternehmensentwicklung anzuschließen. Die aktuelle Situation macht die Industrietechnologie und Automatisierung zu einem noch wichtigeren Sektor, in dem Unternehmen ihre langfristigen strategischen Prioritäten überdenken und Private Equity-Fonds nach technologiegetriebenem Wachstum suchen. Wir sehen viel Aktivität, und ich freue mich, einer Organisation mit einer globalen Partnerschaft, einer großartigen Geschichte erfolgreicher Transaktionen und einem kundenorientierten Service beizutreten. All diese Faktoren werden unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen."Steve Hufford, Co-Head of European Investment Banking und Chief Operating Officer of Investment Banking, fügt hinzu: "Mit Tobias' beeindruckendem Wissen und seiner Anlagephilosophie sind wir zuversichtlich, dass seine M&A-Expertise unserer expandierenden Diversified Industrials-Practice spürbar verstärken wird. Im Falle von Sherif wissen wir, dass er als Raymond James Alumnus hervorragend in unser Team passen wird, und ich freue mich darauf, seine scharfen analytischen Fähigkeiten und seine Integrität wieder im Team zu haben."Allan Bertie, Managing Director und kürzlich zum Co-Leiter des europäischen Investmentbanking ernannt, sagt dazu: "Wir haben hier bei Raymond James ein hochgradig skalierbares Modell aufgebaut, und ich freue mich sehr, noch mehr talentierte Investmentbanker bei uns begrüßen zu dürfen. Deutschland hat sich als ein echter Hotspot für unser Industriegeschäft erwiesen, und die Einstellungen von Tobias und Sherif sind ein Zeichen für das Wachstum und das Potenzial, das wir im Markt sehen. Die Diversified Industrials Practice hat in den letzten Monaten weltweit expandiert, und zusammen mit einer Reihe anderer bedeutender Neueinstellungen in Europa und den USA wird sie immer stärker."Über Raymond James European Investment BankingRaymond James European Investment Banking berät mittelständische Unternehmen, Konzerne und Private Equity-Firmen bei internationalen Transaktionen. Dazu gehört die Beratung bei Mergers & Acquisitions, Finanzierung, Restrukturierung und Secondaries. Sie vertreten ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten in allen Phasen des Transaktionsprozesses - von der Festlegung der strategischen Ziele über die Verhandlung der finanziellen Rahmenbedingungen bis hin zum Abschluss des Deals. Raymond James verfügt über engagierte Teams, die sich auf die folgenden Bereiche konzentrieren: Industrie, Technologie & Dienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Verbraucher & Einzelhandel. Innerhalb der Gruppe ist das Münchner und Frankfurter Beratungsteam Teil des Unternehmensbereichs Investment Banking. Mit mehr als 350 M&A-Beratern ist Raymond James Investment Banking bereits Marktführer in den USA und wurde 2016 zur "Investment Banking Firm of the Year" (The M&A Advisor) und zur "USA Middle Market M&A Investment Bank of the Year" (Global M&A Network) gewählt. Raymond James & Associates, Inc., Mitglied des New York Stock Exchange. Mehr zu diesen Auszeichnungen finden Sie unter raymondjames.com/corporations-and-institutions/accolades (http://www.raymondjames.com/corporations-and-institutions/accolades).Über Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc. Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) ist ein führendes diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatkundengruppen, Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Banken und andere Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen anbietet. Das Unternehmen verfügt über rund 8.100 Finanzberater in den Vereinigten Staaten, Kanada und Übersee. Die gesamten Kundenvermögen betragen 855 Milliarden Dollar. Seit 1983 börsennotiert, ist das Unternehmen an der New Yorker Börse unter dem Symbol RJF notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.raymondjames.com (http://www.raymondjames.com). Raymond James & Associates, Inc., Mitglied der New York Stock Exchange/SIPC.