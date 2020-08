Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete am Dienstag zunächst mit Zugewinnen in den Tag, gab diese aber relativ schnell wieder ab. Dabei sah die Vorgabenseite nicht schlecht aus, viel grün an den asiatischen Börsen bei Nikkei und Hang Seng und auch die US-Märkte zeigten sich gestern positiv zum Monatsauftakt. Die Berichtssaison läuft weiter, Zahlen gab es unter anderem von Infineon, Bayer und Teamviewer.