Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modehersteller Hugo Boss, der in der Corona-Krise zusätzlich eine durch die KfW abgesicherte Kreditlinie zur Liquiditätsverbesserung erhalten hat, erwägt ein Kreditrating.

"Wir überlegen, haben aber noch nicht entschieden", sagte CFO Yves Müller in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Mit einem Kreditrating hätte der Konzern mit Unternehmensanleihen ein weiteres Instrument, um den Kapitalmarkt anzuzapfen, anstatt über Kredite oder Kapitalerhöhungen. Derzeit hat Hugo Boss kein Kreditrating, so wie zum Beispiel Adidas.

Bis Ende Juni habe Hugo Boss die 275 Millionen Euro Kreditlinie, die die KfW absichert, nicht benötigt, so Müller. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von zwei Jahren, in dieser Zeit darf Hugo Boss keine Dividenden ausschütten, sie ist monatlich kündbar, so der CFO. Es sei allerdings zu früh zu sagen, wann eine Kündigung der Kreditlinie anstünde.

Hugo Boss hat im zweiten Quartal über diverse Maßnahmen den Cashflow insgesamt um 600 Millionen Euro verbessert, so Müller. Dazu gehören Senkungen bei Kosten und Investitionen, Einsparungen auf der Vorratsseite sowie bei der Dividende. Ein Teil der Maßnahmen dauere noch im dritten Quartal an, so der CFO.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2020 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.