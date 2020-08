Linz (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen war der Australische Dollar (AUD) der Outperformer unter den Währungen schlechthin: Zum Euro konnte er zwischenzeitlich etwa 15% zulegen, zum US-Dollar gar 30%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Australische Notenbank erachte den Währungskurs als fair, weshalb sie ihren Leitzinssatz unverändert bei 0,25% belassen habe. Angesichts der niedrigen Inflationsraten erscheine der Australische Dollar aufgrund des Realzinses für Investoren attraktiv. Doch die neuesten Corona-Entwicklungen im Bundesstaat Victoria könnten zum Belastungsfaktor werden. ...

