EQS Group AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2020DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung EQS Group AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 202004.08.2020 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.EQS Group AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2020München - 04.08.2020Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erhöht aufgrund einer über der Erwartung liegenden EBITDA-Entwicklung im ersten Halbjahr ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz auf bereinigter Basis um 21 Prozent auf rund EUR 18,5 Mio. und das EBITDA auf rund EUR 3,0 Mio. (Vorjahr TEUR 150). Maßgeblicher Grund für den Ergebnissprung ist die hohe Kostendisziplin als Vorsichtsmaßnahme während der COVID-19-Pandemie, insbesondere in den Bereichen Personal und Marketing. Während das Wachstum im Bereich COCKPIT-Applikationen erwartungsgemäß verlief, führte eine gesteigerte Nachfrage nach digitalen IR Services zu einem Umsatz leicht oberhalb des Planungskorridors.Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020Der bislang prognostizierte bereinigte Umsatzanstieg um 10 bis 20 Prozent wird nun auf eine Spanne von 15 bis 20 Prozent konkretisiert. Die EBITDA-Prognose von EUR 3,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. wird auf EUR 4,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio. erhöht. Für die Kennzahl ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, wird unverändert ein Volumen von EUR 4,5 Mio. bis EUR 5,5 Mio. erwartet. Die Anzahl der Neukunden (SaaS) dürfte mit 300 bis 350 etwas unter der bisherigen Prognose von 320 bis 400 liegen.Der Halbjahresbericht 2020 wird am 14.08.2020 um 8:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht. Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse am 14.08.2020 um 11:00 Uhr (MESZ) in einem Videowebcast in englischer Sprache. Dieser wird unter www.eqs.com live im Internet übertragen.Weitere Hinweise:Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de).Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 350 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.Kontakt:André MarquesCFOTel.: +49 89-21029833Mob.: +49 175-5250009Email.: andre.marques@eqs.com