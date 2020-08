(Mehr Details und Analysten)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben am Dienstag den Quartalsbericht von Infineon honoriert. Die Aktien des Halbleiterkonzerns stiegen am Vormittag um 4,57 Prozent auf 22,65 Euro und gehörten damit zu den attraktivsten Werten im Dax , der knapp im Minus notierte. Damit befinden sich die Papiere nun praktisch wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Sowohl der Umsatz, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent zulegte, als auch das rückläufige operative Ergebnis übertrafen im dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen. Infolge dessen wurde der Chiphersteller für das laufende Schlussquartal optimistischer und erhöhte den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20.



Dem Halbleiterhersteller sei mit den Quartalszahlen ein "Treffer" gelungen, lobte Analyst Alexander Duval von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen. Interessant sei, dass Infineon im kommenden Quartal eine Erholung der Nachfrage aus dem Autosegment erwarte.



Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Quartal. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel überzeuge. Hier wirke sich die Erholung bei den Autokunden positiv aus.



Auch die Infineon-Anteilsscheine bekamen die Marktturbulenzen im Zuge der Corona-Krise zu spüren. Kostete eine Aktie Mitte Februar noch rund 23 Euro, setzte kurz danach durch den Corona-Crash ein Sturzflug ein. Binnen weniger Wochen ging es bis Mitte März auf nur noch rund 10 Euro nach unten. Somit hatten die Titel binnen rund eines Monats über die Hälfte an Wert eingebüßt. Seitdem haben sich die Anteilsscheine allerdings wieder komplett erholt./edh/eas/mis

INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de