Der Leverkusener Chemie- und Pharmagigant Bayer (WKN: BAY001) legte heute früh seine aktuellen Quartalszahlen vor. Demnach wurde in Q2 ein Umsatz in Höhe von 10,05 Milliarden Euro bei einem EBIT von -10,78 Milliarden Euro eingefahren. Das Konzernergebnis fiel auf -9,54 Milliarden Euro, was Bayer mit Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat in den USA infolge der Monsanto-Übernahme begründete. Einerseits fielen die vorgelegten Geschäftszahlen damit natürlich alles andere als gut aus. ...

