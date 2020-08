Zürich (www.anleihencheck.de) - Die erneut steigende Zahl der COVID-19-Fälle in vielen Regionen der Welt trübt die Stimmung sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Unternehmen, so die Experten von Swisscanto Invest.Aktivitätsindices würden andeuten, dass das 2. Quartal 2020 besser als befürchtet ausgefallen sei, hingegen das 3. Quartal 2020 schlechter als erhofft werde. Die Erholung stehe noch auf wackeligen Beinen. Die fiskalpolitischen Stützen seien daher weiterhin willkommen. Mit ihrem EUR 750 Mrd. schweren Aufbaufonds habe die Europäische Union vorgelegt - und damit einen großen Schritt in Richtung Fiskal- und Schuldenunion gemacht. In China würden die staatlichen Stimuli im Infrastruktur- und Immobilienbereich auch in naher Zukunft für positive Wachstumsimpulse sorgen. ...

