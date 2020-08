Vor 2 Wochen wiesen wir in unserem Artikel zum südafrikanischen Rand auf die beachtliche Wahrscheinlichkeit hin, mit der sich bei ihm eine Umkehrformation bildet. Diese zeigt der Chart vom 20.07.2020, der einen Doppelboden als Umkehrmuster vermutete.Dieser hat sich, wie Chart 2 zeigt, inzwischen auch gebildet.Was allerdings dazu kam, war eine "Extention', also eine über das eigentliche Muster hinaus gehende, kleinere Struktur, die die größere, also den Doppelboden, bestätigt. Dies muss, um Relevanz zu besitzen, nicht genau mit der demselben Muster geschehen, ist es aber in diesem Fall aber. Dies zeigt sich auf 4-Stundenbasis.

