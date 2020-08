Märkte um 12: Starke Vorgaben aus den USA - Milliardenverlust bei Bayer

Der DAX setzt am Dienstagmittag zeitweise um 0,4 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 12.600er-Marke. Eine Fortsetzung der jüngsten Kurs-Rallye ist aber wahrscheinlich, da es positive Vorgaben aus den USA gibt. So markierte der Nasdaq 100 am Montag wieder einmal ein neues Allzeithoch, was der Stärke vieler großer amerikanischer Technologieunternehmen zu verdanken ist. Dazu gehört beispielsweise die Aktie von Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045), die gestern den höchsten Kursstand in der Firmengeschichte erreicht hat.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.594 MDAX -0,3% 26.584 TecDAX -0,9% 3.029 SDAX -0,1% 11.951 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.253

Am Dienstagmittag haben im DAX zehn Titel gewonnen und 20 verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Für den Kurs geht es zeitweise um rund drei Prozent nach unten. Bayer wurde durch die Corona-Pandemie und die angestrebte Einigung im US-Glyphosatstreit im zweiten Quartal schwer belastet. Unter dem Strich wurde ein Verlust von 9,5 Mrd. Euro eingefahren. Deshalb wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2020 nach unten angepasst.

