HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das zweite Quartal sei scheußlich gewesen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Es gebe aber Lichtblicke wie die gestiegenen Online-Umsätze des Modeunternehmens und das Wachstum in China. /mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

