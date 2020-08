von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Norwegens Onlinekonzern Adevinta bot mit eigenen Aktien und 2,5 Milliarden Dollar in bar am meisten. Die Auktion, an der auch Prosus und Blackrock teilnahmen, spielte eBay 9,2 Milliarden Dollar ein. In Deutschland ist das Rubrikengeschäft unter der Marke "eBay ...

Den vollständigen Artikel lesen ...