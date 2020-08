Der Aktienterminmarkt suggeriert einen Handelsbeginn am US-Kassamarkt knapp im Minus. Auch die zuletzt besser als der breite Markt gelaufenen Technologiewerte könnten am Dienstag zur Schwäche neigen. Nach einem Allzeithoch der Nasdaq am Vortag wären Gewinnmitnahmen sicher keine Überraschung, heißt es im Handel. Denn die politischen Risiken bleiben hoch, auch wenn sich Republikaner und Demokraten weiter bei der Suche nach einem Kompromiss für eine Verlängerung der Coronahilfen annähern. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. "Der Markt geht davon aus, dass die US-Wirtschaft noch nicht auf eigenen Füßen stehen kann. Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass mehr getan werden muss. Es geht nur um die Form dieses Pakets", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management.

Die leicht zurückgehenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen in den USA mit dem Coronavirus sorgen zwar für ein Aufatmen, angesichts weiterhin extrem hoher Werte sorgen sie nicht unbedingt für Käufe risikoreicher Vermögenswerte wie Aktien. "Die heutigen Daten bedeuten nichts. Aber ich schaue, ob diese den Beginn eines Trends darstellen", kommentiert Chefmarktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros die aktuellen Coronadaten in den USA.

August 04, 2020 06:28 ET (10:28 GMT)

