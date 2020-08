Noch nie ist Bayer so tief in die roten Zahlen gerutscht: Rückstellungen für den Glyphosat-Vergleich in den USA haben dem Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 9,5 Milliarden Euro eingebrockt. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Gewinn von gut 400 Millionen Euro zu Buche.

Den vollständigen Artikel lesen ...