Zuletzt kündigte Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC) einen internen Transformationsplan an, darauf folgten die inzwischen ad acta gelegten Fusionsgespräche mit Aphria (WKN: A12HM0). Die Aurora-Aktie bröckelt währenddessen ab. Auf der Agenda Auroras stehen wie kürzlich vermeldet Einsparungen an wichtigen Kostenpunkten. So erwägt der Cannabispionier gezielte Schließungen von Produktionsstätten, wovon man sich eine verbesserte Bruttomarge erhofft, um Anleger und Analysten dann hoffentlich bald wieder mit ...

