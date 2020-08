Die nachrichtenarme Phase hält an und die Ölpreise bewegen sich weiterhin seitwärts in der seit rund drei Wochen gewohnten Spanne zwischen 43 und 44 Dollar je Barrel Brent. Die Heizölpreise erfahren etwas weniger Rückenwind vom Devisenmarkt als zuletzt und legen am Dienstag zunächst leicht, um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter, zu. Fallende Ölpreise im Verlauf des Vormittags signalisieren ...

