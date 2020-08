Die Investoren scheinen nicht genug von Maritime Resources kriegen zu können. Der kanadische Golddeveloper konnte seine jüngst angekündigte Kapitalerhöhung kräftig von 6 auf 8,7 Mio. Dollar aufstocken. Die Aktie hält sich derweil stabil über dem Ausgabepreis.

Kapitalerhöhung wird aufgestockt!

Maritime Resources (0,19 CAD, CA57035U1021) hatte vor wenigen Tagen eine Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. CAD angekündigt. Offenbar scheint das Interesse an der Aktie aber deutlich größer zu sein. Wie das kanadische Unternehmen nun mitteilte, wird der mit Sprott Capital Partners vereinbarte Bought Deal nun auf 8,7 Mio. Dollar aufgestockt. Dabei werden insgesamt 43,4 Mio. Aktien zum Preis von 0,15 CAD sowie weitere, steuerbegünstigte Flow Through-Aktien ausgegeben. Das Besondere an einem Bought Deal ist, dass der Partner, also Sprott, den Betrag zusichert und die Aktien selbst bei Investoren platziert. Dies spricht dafür, dass das Anlegerinteresse an Maritime derzeit groß ist. Das Unternehmen rechnet mit einem ...

