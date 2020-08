FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational von 450 auf 515 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Das zweite Quartal sollte für den Großküchenausrüster den Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Viruskrise werde nur vorübergehend das Wachstum abschwächen. Er halbierte daher den Virusabschlag in seinem Bewertungsmodell./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 12:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 12:16 / MESZ



ISIN: DE0007010803

