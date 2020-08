… diversen Anleihen im Volumen von insgesamt 10 Mrd. $. Davon sind 5,75 Mrd. $ als "Sustainability Bonds" gekennzeichnet, laut ALPHABET ist die bisher größte Verschuldung für "nachhaltige" Zwecke eines einzelnen Unternehmens.



ALPHABET deutet an, diese 5,75 Mrd. $ nicht allein für Umwelt-, sondern auch für soziale Zwecke zu verwenden. Insbesondere sollen 1 Mrd. $ in den Bau von bis zu 20.000 Wohnungen in der kalifornischen "Bay Area" fließen, um dort den Mangel an bezahlbaren Wohnungen zu reduzieren. Weitere Stichworte zur Mittelverwendung sind u.a. Small Business-Initiativen in Black Communities sowie finanzielle Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen zur Abmilderung von Folgen der Covid-19-Pandemie. Die hohe Nachfrage institutioneller Anleger habe für eine deutlichen Überzeichnung der angebotenen Anleihen geführt, lässt der US-Konzern wissen.



Zurzeit wird für ALPHABET ein Börsenwert von 1.006 Mrd. $ angezeigt, dies steht gegen 207 Mrd. $ Eigenkapital (EK-Quote 74,4 %) bei langfristigen Schulden von 4,0 Mrd. $ zum Stichtag 30. Juni.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



