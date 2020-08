Am Montag enttäuschte der Triebwerks-Hersteller die Anleger mit mageren Quartalszahlen (DER AKTIONÄR berichtete). Doch die MTU-Aktie konnte sich gestern bereits von ihren Tagestiefen erholen. Am Dienstag setzt sich der Kursaufschwung fort. MTU erklimmt die DAX-Spitze - wohl auch dank mehrerer Analystenstimmen. Die Aktionäre von MTU schöpfen am Dienstag neuen Mut. Nach optimistischer werdenden Analystenstimmen klettert der DAX-Wert zeitweise um über sechs Prozent auf 148 Euro. Am Vortag war die Aktie ...

