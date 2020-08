Mladá Boleslav (ots) - - Ausfahrt mit zwölf automobilen SKODA Zeitzeugen rund um den Stammsitz Mladá Boleslav- Autokorso umfasst unter anderem die Voiturette A, den 1000 MB sowie getarnten ENYAQ iV- Elektrisches SUV vereint alle Ideen, Innovationen und Werte der Marke- Video zum einzigartigen SKODA Autokorso steht in der Kurz- (http://www.youtube.com/watch?v=r4-8LKUgeqA) und Langfassung (http://www.youtube.com/watch?v=PSArn9xGnqc) bereitMit zwölf automobilen Meilensteinen unternimmt SKODA AUTO eine außergewöhnliche Zeitreise durch 125 Jahre Unternehmensgeschichte. Die gemeinsame Ausfahrt einiger der bedeutendsten Modelle des tschechischen Automobilherstellers rund um den Stammsitz in Mladá Boleslav ist ein Höhepunkt zum 125. Gründungsjubiläum des Unternehmens. Die ausgewählten Fahrzeuge reichen von der L&K Voiturette A als erstem Automobil der Marke aus dem Jahr 1905 bis zum getarnten SKODA ENYAQ iV. Das neue elektrische SUV wird noch in diesem Jahr offiziell vorgestellt und steht für den Aufbruch in eine neue Ära bei SKODA. Es bündelt die Ideen, Innovationen und Einflüsse aus 125 Jahren Unternehmensgeschichte in einem Fahrzeug.Vom SKODA Museum am Unternehmensstammsitz in Mladá Boleslav, in dem einige der eingesetzten Fahrzeuge als Ausstellungsstücke zu sehen sind, führt die gemeinsame Zeitreise rund um die Stadt. Die Route führt die zwölf Modelle unter anderem an den Schlössern Mcely und Loucen vorbei, außerdem liegt das SKODA Testzentrum in Úhelnice auf der geplanten Tour.Einzigartiger KorsoJeder der zwölf Meilensteine dieses einzigartigen Korsos hat seine Zeit geprägt und ein Kapitel zur Entwicklungsgeschichte der Fahrzeuge von SKODA beigetragen. Für die Tradition des Automobilherstellers stehen die von 1905 bis 1907 gebaute L&K Voiturette A, der SKODA SUPERB der ersten Generation (1934 bis 1949) und der SKODA POPULAR MONTE CARLO (1936 bis 1939) sowie ein SKODA FELICIA Cabriolet (1959 bis 1964), ein SKODA 1000 MB (1964 bis 1969), ein SKODA TREKKA (1966 bis 1972) und ein SKODA 110 R Coupé (1970 bis 1980). Die Zeitspanne ab Mitte der 80er-Jahre bis heute repräsentieren der FAVORIT (1987 bis 1994), die erste Generation des modernen OCTAVIA (1996 bis 2010), ein SKODA YETI (2009 bis 2017), der seit 2018 produzierte SKODA SCALA (http://www.skoda-media.de/model/101/?fz=185&skoda=SCALA) sowie ein noch getarnter SKODA ENYAQ iV (http://www.skoda-media.de/model/105/?fz=193&skoda=ENYAQ%20iV), der bald der Weltöffentlichkeit präsentiert wird.Mit der L&K Voiturette A fängt alles anDen Grundstein für die Erfolgsgeschichte von SKODA AUTO legen die Gründerväter Laurin und Klement 1905 mit der L&K Voiturette A. Sie ist zehn Jahre nach der Gründung des Unternehmens und der unmittelbar folgenden Produktion von Fahrrädern und Motorrädern das erste Automobil des Unternehmens. Highlights in den 1930er-Jahren setzen der beeindruckende SKODA SUPERB, bereits damals das Flaggschiff der Marke mit viel Platz und hohem Fahrkomfort sowie der unter anderem dank Transaxle-Bauweise mit an der Hinterachse platziertem Getriebe sehr dynamische SKODA POPULAR MONTE CARLO. Mit diesem Sondermodell anlässlich des ersten Podiumsplatzes bei der legendären Rallye Monte Carlo führt SKODA die Bezeichnung MONTE CARLO ein, die auch heute die sportlichen Modellversionen des FABIA, SCALA und KAMIQ kennzeichnet. Ebenso wie der POPULAR MONTE CARLO ist auch der SKODA FELICIA aus dem Jahr 1959 eine Designikone, mit dem Cabriolet erfindet sich SKODA optisch neu und zitiert dabei einen damals modernen Lifestyle.SKODA 1000 MB mit selbsttragender Karosserie und Aluminium-Motorblock im HeckAus den 1960er- und 1970er-Jahren sind gleich drei Modelle dabei. Beim technisch wegweisenden SKODA 1000 MB setzt SKODA 1964 erstmals auf eine selbsttragende Karosserie und leitet damit seine Heckmotor-Ära ein. Der Motorblock wird in einem patentierten Aluminium-Druckgussverfahren produziert und unterstreicht die hohe Kompetenz im Bereich Maschinenbau am Standort Mladá Boleslav. Das Antriebskonzept mit Heckmotor und Heckantrieb nutzt auch der SKODA 110 R von 1970. Auf dem sportlichen zweitürigen Coupé baut später der bei Rallyes und auf Rundstrecken erfolgreiche SKODA 130 RS auf, an den heute noch die sportlichen SKODA RS-Modelle erinnern. Der 1966 in Neuseeland entstandene TREKKA auf Basis des Ur-OCTAVIA ist ein früher Vorläufer der heutigen SUV. Der Geländewagen wurde für spezielle Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse maßgeschneidert.Frontantrieb und Debüt des modernen OCTAVIAEin weiterer Meilenstein des historischen Korsos ist der SKODA FAVORIT. Mit dem von Bertone gezeichneten Kompaktmodell führt SKODA 1987 den Frontantrieb ein und bietet neben einer Kurzheck- auch eine Kombi- und eine Pick-up-Variante an. Der OCTAVIA von 1996 ist das erste komplett unter dem Dach des Volkswagen Konzerns entwickelte SKODA Modell und ebnet den Weg zum Volumenhersteller. Sein Raumangebot und sein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis werden in der Folge fester Bestandteil der Produktidentität von SKODA. Der SKODA YETI markiert 2009 den erfolgreichen Einstieg in das SUV-Segment. Dort erschließt die Marke, bei der heute KAMIQ, KAROQ, KODIAQ und der kommende ENYAQ iV eine komplette SUV-Familie bilden, neue Kundengruppen. Der YETI ist auch aufgrund seiner zahlreichen neuen Simply Clever-Ideen begehrt, etwa die einzeln verschiebbaren VarioFlex-Sitze. Mit dem SCALA führt SKODA im Jahr 2018 eine neue Designsprache ein und bietet neben markentypisch großzügigen Platzverhältnisse jetzt auch ein noch emotionaler gestaltetes Exterieur. Gleichzeitig macht der Hersteller einen großen Schritt im Bereich Konnektivität - der SCALA ist als erster SKODA ,immer online'.ENYAQ iV führt SKODA in die elektrische ZukunftEbenso wie die übrigen elf Meilensteine ihre Ära beeinflusst haben, wird der neue SKODA ENYAQ iV die Marke in den kommenden Jahren maßgeblich prägen. Er vereint sämtliche SKODA Tugenden wie Esprit, Erfindergeist, Designkompetenz, Mut und Ideenreichtum sowie zukunftsweisende Technologien. Er ist die Essenz aller Markenwerte - überraschend, praktisch und Simply Clever. Der ENYAQ iV ist das Ergebnis aus 125 Jahren Entwicklungserfahrung, Kompetenz, Kreativität und Leidenschaft und führt das Unternehmen in eine nachhaltige und elektrisierende Zukunft. Die Weltpremiere findet in der zweiten Jahreshälfte statt, die Markteinführung beginnt im ersten Quartal 2021.Stimmen zur Zeitreise mit zwölf Meilensteinen durch 125 Jahre Unternehmensgeschichte:Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung:"Jedes dieser besonderen Modelle aus 125 Jahren SKODA hat die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Viele unserer Markenwerte haben eine lange Tradition. So geht der hohe Fahrkomfort zurück auf den ersten SKODA SUPERB, das außergewöhnliche Design finden wir beim SKODA FELICIA, der moderne Karosseriebau prägte schon den SKODA 1000 MB und mit dem großzügigen Platzangebot begeisterte der erste moderne OCTAVIA. Beim neuen ENYAQ iV gibt uns der Modulare Elektrifizierungsbaukasten die Möglichkeit, all diese Tugenden in einem Fahrzeug zu vereinen, das mit dem rein batterieelektrischen Antrieb lokal emissionsfrei und damit besonders nachhaltig unterwegs ist."Björn Kröll, Leiter SKODA Produktmarketing:"SKODA blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück und hat in dieser Zeit zahlreiche ikonische Fahrzeuge produziert. In jedes neue Fahrzeug fließen dabei Erfahrungen ein, die bei der Entwicklung von und der Fahrt mit vorherigen Modellen gewonnen wurden. Der ENYAQ iV ist die Quintessenz all dieser Erkenntnisse, gleichzeitig sind auch bei ihm neue Ideen ins Fahrzeug eingeflossen, die begeistern und Simply Clever sind. Als unser erstes rein batterieelektrisches Fahrzeug, dass von vornherein als solches konzipiert worden ist, führt der ENYAQ iV unser Unternehmen in eine neue Ära."Michal Velebny, SKODA Museum:"Die gemeinsame Ausfahrt von zwölf Meilensteinen der SKODA Geschichte ist für uns ein ganz besonderes Ereignis. Jedes dieser Fahrzeuge erzählt eine ganz eigene Geschichte, doch alle Fahrzeuge gemeinsam dokumentieren eindrucksvoll die inzwischen bereits 125-jährige Geschichte von SKODA AUTO. Nicht nur für uns im SKODA Museum ist es ein ganz besonderer Moment, all diese Schätze in diesem Rahmen in Aktion zu sehen."