Randolph, New Jersey (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen wird den gefragten Nickelodeon-Schleim und -Knetmasse weltweit produzieren.Cra-Z-Art, führender Anbieter angesagter Spielzeuge, Bastel- und Schulmaterialien, verkündete heute die strategische Erweiterung seiner aktuellen Lizenzvereinbarung mit Nickelodeon, um vorgefertigten Schleim, Do-it-Yourself-Schleim-Kits sowie Knetmasse weltweit auf den Markt zu bringen und zu vertreiben. Zuvor verkaufte das Unternehmen diese Produkte ausschließlich auf dem US-amerikanischen Markt. Die Handelsware, die den Markennnamen Nickelodeon tragen wird, umfasst Artikel, mit denen Kinder ihre eigene Version der kultigen und beliebten grünen Schmiermasse des Senders herstellen können. Auch Schleim und Knetmasse werden vorgefertigt in verschiedenen Größen, Gerüchen, Farben und Texturen erhältlich sein, einschließlich glitzernder, neonfarbener sowie im Dunklen leuchtender Versionen.Schleim sorgt nach wie vor für Begeisterung unter Kindern und konnte sich durch soziale Netzwerke viral verbreiten. Cra-Z-Art ist dafür bekannt, heiße Trends zu entdecken und Qualitätsprodukte schnell auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen produziert bereits seit drei Jahren Schleim für Nickelodeon in den USA."Cra-Z-Art ist hocherfreut, seine großartige Partnerschaft mit Nickelodeon zu erweitern, um zusätzlich zu den USA auch auf globalen Märkten Schleim produzieren zu können. Vor drei Jahren erkannten wir schnell, dass die Begeisterung für Schleim an Dynamik gewann und schlossen uns zum Aufbau eines phönomenalen Geschäfts erfolgreich mit Nickelodeon zusammen, der kultigen Geburtsstätte des Schleims. Jetzt freuen wir uns darauf, diesen Erfolg global fortzusetzen! Nickelodeon-Schleim und -Knete ergänzen unser aktuelles beliebtes Produktsegment für Bastelmaterialen ideal. Wie alle unsere Produkte verhelfen auch diese Kindern zu Kreativität und lassen sie von zu Hause aus eine Welt voller Spaß und Fantasie entdecken, während zugleich STEM-Lernprozesse gefördert werden", kommentierte Lawrence Rosen, Chairman von Cra-Z-Art."Nickelodeons Schleim steht bei Kindern für Spaß", fügte Pam Kaufman, Vorsitzende der Abteilung Global Consumer Products bei ViacomCBS, hinzu. "Die Schleim- und Knetprodukte von Nickelodeon und Nick Jr sind vielseitig einsetzbar und fördern ein kreatives, selbstständiges Spielverhalten, was gerade momentan von besonderer Wichtigkeit ist. Wir sind hocherfreut über unsere Partnerschaft mit Cra-Z-Art, die uns Kinder rund um den Globus mit dieser kultige Schmiermasse erfreuen lässt."Cra-Z-Arts Nickelodeon-Schleim und -Knetprodukte werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 auf weltweiten Märkten verfügbar sein.Informationen zu CRA-Z-ARTCRA-Z-ART, mit Sitz in Randolph, NJ, bietet originelle, kreative, spannende und angesagte Unterhaltungsprodukte, Spielwaren, Bastel- und Schulmaterialien. Das CRA-Z-ART-Managementteam blickt auf über 120 Jahre Erfahrung mit der Schaffung, Herstellung und Vermarktung von Büro- und Unterhaltungsprodukten. Wir von CRA-Z-ART sind uns der Bedürfnisse von Händlern sowie der Wünsche unserer Kunden vollends bewusst. Wir heben tagtäglich hervor wie wichtig es ist....STETS kreativ zu sein - Always creative! Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.cra-z-art.com.Informationen zu ViacomCBS Consumer Products:ViacomCBS Consumer Products (VCP) überwacht sämtliche Lizenz- und Vermarktungsverfahren für ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC), ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das Premium-Inhalte und erstklassige Erfahrungswerte für ein weltweites Publikum schafft. VCPs Portfolio, das sich auf verbrauchernahe Marken mit Kultstatus stützt, umfasst diverse Handelsnamen und Inhalte von BET, CBS (einschließlich CBS Television Studios und CBS Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und Showtime. Mit einem Angebot, das Animation, Live-Action sowie Inhalte für Jugendliche und Erwachsene umfasst, möchte VCP für einige der weltweit beliebtesten und kultigsten Franchise-Unternehmen qualitativ hochwertige Produkte schaffen. Zusätzlich kontrolliert VCP den Online- Direct-to-Consumer-Bereich für Programmhandelswaren von CBS und Showtime sowie Stand-Alone-Markenwebsites für Star Trek, SpongeBob, South Park und MTV.Pressekontakt:Charlie Zakin, Cra-Z-Art - 973-598-3800 x256CZAKIN@CRA-Z-ART.COMLogo - https://mma.prnewswire.com/media/412674/Cra_Z_Art_logo.jpgOriginal-Content von: Cra-Z-Art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147023/4670640