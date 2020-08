Paris (www.fondscheck.de) - Die Coronakrise hat das Interesse von Anlegern am Thema Nachhaltigkeit verstärkt, so die Experten von OFI Asset Management.Unternehmen stünden heute kritischer denn je auf dem Prüfstand: Anleger wollten wissen, wie sozial, ökologisch, fair und verantwortungsvoll sich ein Unternehmen gegenüber all seinen Stakeholdern, also der gesamten Wertschöpfungskette, zeige. Die Entwicklung im Markt für verantwortungsvolles Investieren gehe sogar darüber hinaus, wisse Béryl Bouvier Di Nota, Managerin des OFI RS European Equity Positive Economy Fund (ISIN LU1753039285/ WKN A2JBQW) und kommentiere das Potenzial aussichtsreicher Aktien auf dem Feld der "Positiven Wirtschaft". ...

