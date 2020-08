Siemens Gamesa, Siemens Healthineers und bald auch Siemens Energy. Immer mehr Ausgliederungen von Siemens sind eigenständig an der Börse. Mit Healthineers steht die größte Tochter nun selbst vor der Aufnahme in den DAX. Die milliardenschwere Übernahme von Varian macht aus Sicht der Mutter durchaus Sinn.In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Forderungen, dass Siemens die Beteiligung an Healthineers reduzieren soll. Mit der Kapitalerhöhung der Tochter gelingt das nun ohne kursschädigende Verkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...