Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vergangene Woche lieferten die Wirtschaftsdaten einen Schock-Moment für die Märkte, diese Woche gab es immerhin schon ein paar Hoffnungsschimmer. Wie geht es voran mit der wirtschaftlichen Erholung? Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, erklärt im Interview mit Moderator Marco Uome, wie die jüngsten Daten zu deuten sind, wie sich die Berichtssaison am Markt in Impulsen niederschlägt und wie unterschiedlich sich die konjunkturelle Lage in den verschiedenen Ländern gerade entwickelt. Mehr dazu im vollständigen Interview.