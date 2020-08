… zweiten Quartal um 26,5 % auf Erlöse von 2,58 Mrd. $ und schlug die externe Erwartung damit um 750 Mio. $. Der Gewinn lag mit 1,09 $ je Aktie 24 % über dem Vorjahreswert und 0,41 $ über Konsens. Auch die Nettogewinnmarge von EXPEDITORS in Höhe von 7,07 % geht in Ordnung.



CEO Jeffrey S. Musser erläuterte, dass Erlösrückgänge der anderen Bereiche durch unerwartet hohe Luftfrachtumsätze (auf 1,43 Mrd. $ fast verdoppelt) überkompensiert wurden. Nach sehr hohen Luftfrachtraten im April und Mai entspannte sich die Lage im Juni, die Preisvolatilität dieses Bereichs blieb hoch. Wegen der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und zur Vorbereitung auf künftig veränderte ökonomische Bedingungen nach der Pandemie will das Management die Kosten unter Kontrolle halten, aber weiter in strategische Maßnahmen investieren.



Bei EXPEDITORS steht ein Börsenwert von 14,3 Mrd. $ gegen 2,2 Mrd. $ Eigenkapital (EK-Quote: 56,7 %). Das laufende Kurs-Gewinn-Verhältnis erreicht 26, nachdem die EXPEDITORS-Aktie sich von ihrem März-Tief bei 52,55 $ auf bis zu 85,88 $ erholt hat. Der Anteilsschein ist in charttechnisch freies Gebiet vorgestoßen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

