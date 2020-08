Kurz vor der Einführung der PlayStation 5 rettet der alte Vorgänger Sony das Quartal. Unglaubliche 50 Prozent legte der operative Gewinn der Gaming-Sparte zu. Krisenbedingte Rückgänge in anderen Bereichen konnten so gut abgefedert werden.Sonys Konzerngewinn stieg in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 53,3 Prozent auf 233,2 Milliarden Yen (1,9 Milliarden Euro). Der Umsatz erhöhte sich um 2,2 Prozent auf 1,97 Billionen Yen. Im Spiele-Bereich sprang der Umsatz ...

