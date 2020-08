Es ist schon etwas unheimlich still beim Ölpreis, finden Sie nicht auch?Ein Blick auf die Entwicklung seit der Finanzkrise 2008/2009 zeigt, dass es zumindest auf Monatsbasis kaum Phasen gab, in denen sich der Ölpreis so ruhig wie jetzt bewegte.Eine Phase, die Ähnlichkeiten aufweist, ist jene im Ausverkaufstief der Finanzkrise Anfang 2009, allerdings waren die Schwankungen eine kürzere Zeit klein als in der aktuellen Lage. Danach kam es im Frühjahr mit dem zurückkehrenden Optimismus der riesigen Rettungsliquidität der Notenbanken und Fiskalprogramme zu einem starken Anstieg des Ölpreises.Das damalige Tief auf Monatsschlusskurs-Basis ist interessanterweise gerade das Preisniveau, welches derzeit anscheinend einen charttechnischen Widerstand für den Ölpreis darstellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...