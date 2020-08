The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Hersteller von industriellen 3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie für Sand und Metall, gab heute die Einführung von ExOne Scout bekannt. Diese sichere Industrie 4.0-App ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -analyse von 3D-Produktionsdruckern auf einer Vielzahl von digitalen Geräten, einschließlich Smartphones und Uhren.

ExOne Scout is a new app for real-time monitoring and analysis of the company's production sand and metal 3D printers. It pushes notifications to smart devices and is a key step in the company's strategy to surround its 3D printers with a complete digital workflow supported by automation, software and AI. (Photo: Business Wire)