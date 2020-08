Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1738 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag war er noch kurzzeitig über 1,18 Dollar gestiegen.Auch zum Franken steht der Euro mit 1,0770 etwas tiefer als noch am Mittag mit 1,0777 oder gar über 1,08 am Morgen. Der US-Dollar hat am Nachmittag auf 0,9162 von ...

