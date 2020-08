Die Velodyne-Lidar-Sensoren unterstützen die zuverlässige mobile Kartierung von YellowScan

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass zwei mobile YellowScan-Kartensysteme der neuen Generation die Lidar-Sensoren von Velodyne verwenden, um die hohe Präzision und Genauigkeit zu erreichen, die für die 3D-Kartierung aus der Luft erforderlich ist. Die leistungsstarken Velodyne-Lidar-Sensoren erzeugen georeferenzierte Point-Cloud-Daten in Echtzeit, mit denen YellowScan-Systeme einen Bereich genau messen und analysieren können, sodass Kunden zeitintensive und kostspielige manuelle Vermessungen vermeiden können.

The YellowScan Surveyor Ultra is a high density and long range mapping solution equipped with a Velodyne Ultra Puck sensor. (Photo: YellowScan)