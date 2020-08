Nach den deutlichen Avancen der Vorwochen ging es in der abgelaufenen Handelswoche bei den Edelmetallen ebenfalls wieder aufwärts, wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. Dabei fiel in die Phase des Berichtszeitraums sowohl eine Korrektur der Minenaktien als auch ihre etwas zeitverzögerte Erholung. Den Saldo spiegelt auch die Entwicklung des Themendepots Edelmetalle wider, welches insgesamt nahezu unverändert blieb.Währungsseitig legte der Euro gegen den US-Dollar im Berichtszeitraum erneut 1,04 % zu und erstarkte auch gegen den Schweizer Franken mit 0,29 % leicht.Der Goldpreis legte gegenüber der Vorwoche um 74,32 Dollar bzw. 3,91 % zu, während im Wochenvergleich der Silberpreis 1,64 Dollar bzw. 7,2 % gewann und war damit auch in der abgelaufenen Woche wieder die Nr. 1 unter den Edelmetallen war. Platin hingegen gab im Wochenvergleich 1,96 % auf 905,15 Dollar ab, und Palladium fiel parallel 6,86 % auf 2096,09 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...