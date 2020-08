ZÜRICH (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen haben am Dienstag den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Nach dem kräftigen Plus vom Montag hätten die Investoren angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten vorsichtshalber Geld vom Tisch genommen. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.162 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 42,78 (zuvor: 47,3) Millionen Aktien.

Beobachter verwiesen auf die noch immer nicht besiegte Coronapandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen, aber auch auf die Spannungen zwischen den USA und China, die sich im Streit um die App Tiktok zuletzt wieder verschärft harren. Verkauft wurden Zykliker ebenso wie defensive Aktien. So büßten die am Montag kräftig gestiegenen Lonza nun 2,9 Prozent ein. Alcon und Roche schlossen 0,6 und 1,0 Prozent niedriger. Novartis hielten sich mit einem Minus von 0,4 Prozent etwas besser, nachdem ein Medikamentenkandidat in einer Studie den primären Endpunkt erreicht hatte.

Unter den Zyklikern verbuchten ABB und Sika Verluste von 1,1 und 1,4 Prozent. Givaudan verbilligten sich um 2 Prozent. Die Hochstufung auf "Neutral" durch die Citigroup stützte die Aktie des Duftstoff- und Aromenherstellers nicht. Nach Meinung der Analysten wird Givaudan von der Normalisierung und dem Wachstum der Endmärkte ebenso profitieren wie von günstigen Rohstoffpreisen und der Konsolidierung der Branche, allerdings sei die Aktie seit Jahresbeginn schon gut gelaufen.

SGS verbilligten sich nach einer Platzierung um 3,1 Prozent. Die Familie von Finck hatte ein Paket von 12,7 Prozent der SGS-Aktien verkauft. Die Aktien der Großbanken hielten sich besser als der Markt. CS gingen 0,2 Prozent höher aus dem Handel. UBS stiegen sogar um 1 Prozent. Positive Vorgaben der US-Technologiewerte und überzeugende Quartalszahlen der deutschen Infineon gaben Ams Rückenwind, die um 5,3 Prozent zulegten.

