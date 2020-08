BERLIN (Dow Jones)--Noch in der Sommerpause soll es zwei weitere Sondersitzungen des Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal geben. Die Obleute des Finanzausschusses hätten sich auf die Termine 31. August und 01. September geeinigt, teilte das Büro der Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus mit.

Wirecard hat eingestanden, dass in der Jahresbilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen und das Geld vermutlich gar nicht existiert. Der Börsenkurs des DAX-Konzerns stürzte ab, das Unternehmen meldete Insolvenz an. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft München I.

